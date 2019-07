CASERTA. Ve l’avevamo detto che il Palafrassati vuole fare il nuovo Pata-Pata: vip, frastuono e polemiche

CASERTA – Casa Hirta sta diventando il terminale delle denunce in città. Visto che i cittadini non sanno a chi votarsi per i problemi. Così scopriamo l’ incubo notturno di via Falcone e via Laviano. Interi caseggiati frastornati da musica assordante proveniente dal Palafrassati, assurto oramai a luogo di feste del gotha casertano ma anche piscina frequentatissima dai vip . Così in barba al limite di emissione sonore, si sparano decibel stratosferici.

Inutili le denunce alle forze dell’ordine che non ritengono meritevole di attenzione la quiete pubblica… Forse anche per il patronaggio illustre della palestra. Casa Hirta appoggerà una petizione dei condomini che stanno affilando le armi giuridiche contro il sopruso sonoro.

Pasquale Costagliola

co-fondatore dell’associazione Casa Hirta