CASERTA VECCHIA. Rischio crollo dalla facciata del campanile. Il comune chiude parte della strada

CASERTA – Il borgo di Caserta Vecchia diventa, in parte, off limits. La facciata del campanile della chiesa dell’Annunziata, al centro della piazza, non sta vivendo il suo periodo migliore e c’è il rischio possibile di un distacco di detriti e frontalini in pietra, che potrebbero cadere sulle teste e sulle auto di passaggio.

Per questo motivo, ieri il comune di Caserta ha diramato un’ordinanza provocherà l’immediata chiusura al traffico veicolare e pedonale di Via Annunziata nel tratto compreso tra il civico 1 ed il civico 3, proprio il tratto di fronte alla chiesa di Caserta Vecchia.

