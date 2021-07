CASERTA – Un 30enne casertano è stato denunciato per truffa dai carabinieri della stazione di Bagnoli Irpino. L’uomo, dopo aver venduto online ricambi per auto e riscosso il pagamento che il malcapitato aveva versato con ricarica su carta prepagata, non inviava la merce acquistata e si rendeva irreperibile.

Ritracciato dai carabinieri e deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.