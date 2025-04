CASERTA. Vestito di stracci e con pezze di tela ai piedi, 21enne dice di essere il nuovo Messia. Ma è solo un modo per evadere dagli arresti domiciliari

Ha detto ai Carabinieri che della sua detenzione sta soffrendo il mondo. Poi ha confessato che voleva solo fare la spesa

CASERTA – Sono stati alcuni cittadini a segnalare, nel primo pomeriggio di ieri, alla pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, la presenza in strada di un giovane vestito di stracci, con ai piedi solo fasce di tela logore, che vagava con lo sguardo smarrito e apparentemente senza meta.

I militari dell’Arma, in transito in via Catauri durante un servizio di controllo del territorio, dopo aver individuato e riconosciuto il 21enne, già noto alle forze dell’ordine e in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia, gli hanno subito intimato di fermarsi.

Alla loro vista il giovane ha iniziato a correre all’impazzata lungo via Catauri, attirando l’attenzione dei numerosi passanti e profferendo frasi senza senso all’indirizzo dei Carabinieri che, a piedi, stavano per raggiungerlo.

Dopo essere stato bloccato, rivolgendosi agli stessi con sguardo languido, gli ha riferito che la detenzione domiciliare alla quale è sottoposto risulta totalmente incompatibile con il suo essere e che l’evasione da lui commessa è stata indotta da una forza più grande.

I militari dell’Arma, resisi conto della situazione hanno cercato di calmarlo e solo dopo alcuni minuti sono riusciti a condurlo in caserma.

Il 21enne, anche durante il tragitto, ha più volte ribadito di essere una sorta di messia e di avere il controllo dell’aria dell’acqua e delle pietre e che della limitazione della sua libertà ne avrebbe sofferto il mondo. Solo dopo le reiterate domande dei militari, che ben conoscono il fermato, lo stesso ha finalmente ammesso che aveva solo bisogno di fare la spesa.

Dopo le formalità di rito è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. Dovrà rispondere del reato di evasione.