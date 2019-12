CASERTA. Via Acquaviva, droga nella cabina elettrica, sequestro e luminarie spente

Caserta – (pm) L’illegalità diffusa e l’abuso generalizzato affliggono il casertano ed il capoluogo con risvolti talvolta anche impensati.

Come sta accadendo in città, in questi giorni, per via Acquaviva e viale Lincoln, i cui commercianti, per le feste natalizie, hanno pensato bene di abbellire le due strade con le tradizionali luminarie e pagandosele in proprio.

Sborsando chi 65 chi 100 euro per tipo di esercizio, hanno incaricato una ditta di Recale, la quale, allestite la tipiche illuminazioni decorative, fino a qualche giorno fa le ha fatte sfavillare di sera e di notte per allietare i passanti, bambini in testa.

Poi, improvvisamente ed inspiegabilmente, sono rimaste spente. Ovviamente i negozianti si sono chiesti come mai, avendo pagato per l’intero periodo di fine d’anno.

E la spiegazione ricevuta sarebbe che la cabina elettrica che alimenta le luminarie sarebbe stata isolata e posta sotto sequestro dai Carabinieri, i quali, nel corso di un’operazione antidroga, vi avrebbero trovato nascosta della sostanza stupefacente riferibile ad un giovane del posto tratto in arresto. Almeno così parrebbe.

Speriamo che la faccenda si chiarisca e risolva presto, perché, francamente, la sola pubblica illuminazione delle strade in questo periodo di feste è grama e desolante.

Ma non ci giureremmo, purtroppo, conoscendo i tempi biblici che da noi prendono queste cose.