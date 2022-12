CASERTA. VIA SAN CARLO. LA RABBIA DEI 19. Il comune è immobile, i commercianti chiedono di fare presto

Ai condomini del palazzo lesionato, i negozianti anticipano la possibilità di richieste di risarcimento

CASERTA – A un mese e mezzo dalla chiusura di via San Carlo, divenuta una specie di rivisitazione di Berlino post 13 agosto 1961, divisa da un muro di cemento e inferriate, con, al massimo, un passaggio pedonale, gli operatori commerciali della strada, una delle più importanti di Caserta, chiedono con forza un’azione da parte del comune di Caserta.

Lo fanno attraverso i loro avvocati, Luigi D’Ambrosio e Salvatore Porfido, che hanno preso le stanze di ben 19 titolari di negozi nella zona.

Con la lettera inviata nei giorni scorsi al comune di Caserta, ai vigili del fuoco, alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, Porfido e D’Ambrosio hanno presentato una richiesta di sospensione dei tributi comunali per tutto il periodo nel quale persisterà l’incresciosa situazione di blocco del tratto.

Ma non solo, i 19 titolari delle attività commerciali di via San Carlo si stanno riservando il diritto di richiedere un risarcimento danni nei confronti dei condomini dello stabile a rischio crollo e sul quale sono intervenuti i vigili del fuoco.

Al

comune di Caserta, inoltre, i 19 chiedono anche maggiore attività, per far sì che una delle zone nevralgiche del Capoluogo non resti zoppa, monca.

Come detto, la lettera è stata inviata anche alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, alla quale si chiede di vigilare in ordine a tutte le infrazioni di legge penali che si potranno configurare nella vicenda, visto che sono state documentate entrate non autorizzate nello stabile.

LEGGI L’ESPOSTO:

ESPOSTO – PREAVVISO DI AZIONI DI AZIONI RISARCITORIE

I sottoscritti Avv. Luigi D’Ambrosio, nato a Casagiove ( CE ) il 24.08.1959, con studio in Caserta, via Roma, 114, – CF DMBLGU 59M24 B860N – PI : 01725140618 e Avv. Salvatore Porfido, nato a Caserta il 12.2.1959 (CF PRFSVT59B12B963N), in forza di mandato e procura speciale che si allega e nell’interesse dei Sigg:

BRUNO PATRIZIA, nata a Massa (MS) il 15.12.1963 (BRNPRZ63T55F023U), titolare del Panificio Bruno Patrizia, corrente in via sa. Carlo, 25 – Caserta VESTA LIDIA, nata a Marcianise il 23.12.1963 (VSTLDI63T63E932Q), titolare della ditta Artesacra corrente in Caserta, via San Carlo, 37. VITALE GIUSEPPINA, nata a Caserta il 29.1.1969 (VTLGPP69A69B963O), titolare della ditta Le Squisitezze corrente in Caserta via San Carlo, 21. DONESI BRUNO, nato a Napoli il giorno 8.5.1970 (DNSBRN70E08F839R), quale legale rappresentate p.t. della Sas Essenza 46, corrente in Caserta, via San Carlo, 30 PIERETTI GIORGIO, nato a Caserta il 22.2.1986 (PRTGRG86B22B963R), titolare della ditta dalla Piadina alla Brace corrente in Caserta, via San Carlo, 13 OUBACHA ABDESSALAM, nato in Marocco il 7.3.1991 (BCHBSS91C07Z330A), titolare della ditta Habibi Street Food, corrente in Caserta, via San Carlo, 40 SORBO MICHELE, nato a Livorno il 21.4.1989 (SRBMHL89D21E625K), titolare della ditta Monkey Wine Drink, corrente in Caserta, via San Carlo, 14 VILLAMAINO ROBERTA, nata a Napoli il 9.1.1984 (VLLRRT84A49F839K), titolare della ditta Cafè San Carlo Wine & Beer. corrente in Caserta, via San Carlo, 19 CASTALDO ANGELA, nata a Santa Maria C.V. il 17.5.1966 (CSTNGL66E57I234X), titolare della ditta Nashira Viaggi corrente in Caserta, via San Carlo, 30 BALBI UMBERTO, nato a Napoli il 5.2.1977 (BLBMRT77B05F839F), titolare della ditta La Bella Napoli 081, corrente in Caserta, via San Carlo, 55 DE LUCIA ANTONIO, nato a Caserta il 21.5.1987 (DLCNTN87E21B963F), titolare della ditta De Lucia Spert corrente in Caserta, via San Carlo, 70 PICCIRILLO VINCENZO, nato a Caserta il 20.5.1981 (PCCVCN81E20B963M), titolare della ditta Cinquantadue Store, corrente in Caserta, via San Carlo, 52 IULIANO ANTONIO, nato Caserta il 31.10.1977 (LNINTN77R31B963Q), legale rappresentante della Srl Donna Sophia, corrente in Caserta, via San Carlo, 53 PAPA VINCENZO, nato a Caserta il 9.11.1977 (04337960613), quale legale rappresentante della Srls P.V. – Bar Coffea, corrente in Caserta, via San Carlo, 48 FERRARESI GIUSEPPE, nato a Caserta il 6.2.1969 (FRRGPP69B06B963G), titolare della ditta Libreria del Centro, corrente in Caserta, via San Carlo, 56 TRAMICI VINCENZO, nato a Napoli il 18.9.1984 (04436091211), titolare della ditta Ilencart Linea Party, corrente in Caserta, via San Carlo, 64 SACCA MARIA GERONIMA CONSIGLIA, nata a Sant’Agata di Militello il 28.3.1982 (03849710615), legale rappresentante della Srl Teste di K, corrente in Caserta, Piazza Matteotti, 2/3 RUSSO AUTILIA, nata a San Giuseppe Vesuviano il 12.3.1958 (RSSTLA58C52H931Y), legale rappresentante della Sas Autilia Russo & C., corrente in Caserta, via San Carlo, 65 DELLA PERUTA ROSA, nata a Maddaloni il 21.5.1973 (DLLRSO73E61E791A), titolare della ditta Tabaccheria Della Peruta, corrente in Caserta, via San Carlo

Si espone quanto segue:

Con Ordinanze Sindacali dal n. 58 al n. 72 del 20.10.2022 il Sig. Sindaco del Comune di Caserta ha disposto la messa in sicurezza ad horas del fabbricato ubicato in Caserta, via San Carlo, 33 in seguito a comunicazione di intervento dei VV.FF. del Comando di Caserta dalla quale si evinceva che “…si accertava all’interno di un fabbricato costituito da n. 43 piani fuori terra la presenza di lesioni sulle pareti perimetrali sia al paino primo che al piano terzo; si accertavano, altresì, evidenti lesioni all’intradosso della volata di ingresso allo stabile…”; contestualmente il Sig. Sindaco ha disposto la chiusura del tratto antistante il fabbricato in questione della via San Carlo di Caserta al traffico veicolare (già ridotto dalla destinazione ad isola pedonale del medesimo tratto) ed al transito pedonale.

I soggetti mandanti, tutti operatori commerciali titolari e rappresentanti di attività commerciali, ovviamente, si sono visti da un momento all’altro interdire l’accesso del pubblico ai loro esercizi, con conseguente crollo del fatturato e delle vendite in generale.

Ad oggi, 10 novembre 2022, non appaiono ancora adottati, sia da parte dell’Ente Comune di Caserta, sia da parte dei proprietari delle varie unità immobiliari del Condominio Via San Carlo, 33, interventi urgenti al fine di mettere in sicurezza almeno la parte del fabbricato prospiciente la pubblica via, così da consentire l’apertura di un varco che consenta il transito pedonale nel tratto stradale; ed è evidente che, dopo l’infelice periodo dovuto al persistere della pandemia da virus Covid 19, perdere l’opportunità di poter esercitare al meglio le proprie attività commerciali nel periodo a ridosso delle prossime festività natalizie e di fine anno, potrebbe rivelarsi esiziale per molti dei predetti imprenditori, con ricadute evidenti sul tessuto socio-economico della città di Caserta.

Pertanto ai Sigg. Condomini dello stabile di Caserta, via San Carlo, 33, evidentemente responsabili dell’incuria manutentiva nel tempo dello stabile, si comunica che, nel caso di prolungata persistenza della situazione descritta, i Sigg.ri operatori economici mandanti si riservano iniziative giudiziarie per la miglior tutela dei loro interessi, a fronte del sicuro verificarsi di lucro cessante ed eventuale danno emergente.

Al Sig. Sindaco di Caserta ed ai Responsabili degli Uffici Comunali deputati si formalizza l’invito a seguire costantemente la situazione, a verificare mediante idonee rilevazioni di carattere tecnico la persistenza di uno stato di pericolosità tale da giustificare la completa chiusura del tratto stradale ed a sollecitare i Condomini ad intervenire per il consolidamento della stabile con fissazione di tempi certi, allo spirare dei quali l’Ente Comunale adopererà i propri poteri sostitutivi d’imperio per la tutela della pubblica incolumità, intervenendo direttamente ed addebitando ogni spesa ai Condomini almeno per consentire l’apertura di un varco pedonale sicuro.

All’Autorità Comunale si rivolge la richiesta di sospensione dei tributi comunali di ogni sorta e la loro riduzione in maniera commisurata al periodo per il quale persisterà l’incresciosa situazione di blocco completo del transito lungo il tratto stradale.

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria C.V. si chiede di vigilare in ordine a tutte le infrazioni della legge penale che si potranno configurare nella vicenda, stante la constatazione che, dopo l’emanazione dei citati provvedimenti dell’Autorità Comunale, sono state documentati (vedi fotoriproduzioni allegate) accessi non autorizzati allo stabile in questione.