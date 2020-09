CASERTA (tp) – Aggredito a pugni e calci un vigile urbano finisce in ospedale. È successo questa mattina nei pressi dello stadio comunale Pinto. L’aggressore un cittadino di colore si è dato alla fuga a bordo della bici per due volte. La prima nei pressi dello stadio e l’altra a piazza Mercato. Il vigili urbano ha avuto 5 giorni di prognosi per trauma contusivo. Gli aveva chiesto solo i documenti per un semplice controllo.