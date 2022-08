ESCLUSIVA. ORE 22.59 CASERTA VIOLENTA. LE FOTO. Sgozzato con una bottiglia rotta in PIAZZA MARGHERITA

Ci risiamo. Quante balle ha raccontato negli anni Marino su tolleranza zero ai casertani che, in realtà, se ne fregano di vivere in un cesso di città, altrimenti non l’avrebbero rivotato

CASERTA – Momenti di panico e violenza al centro di Caserta, proprio a pochi passi dalla Reggia di Caserta, luogo simbolo del capoluogo.

Due uomini hanno iniziato una rissa, una battaglia in strada, davanti a centinaia di persone.

A praticamente un anno di distanza dalla morte di Gennaro Leone, 18 anni finiti in una notte nel cuore di Caserta, un altro fatto terribile colpisce la città capoluogo.

E le parole di chi gestisce la città, il sindaco Carlo Marino e chi ha il dovere di gestire l’ordine pubblico, partendo dal comandante dei vigili urbani Luigi De Simone, saranno vuote da oggi alle ore che seguiranno.

Una sfida a colpi di bottiglie di vetro che è finita nel peggiore dei modi.

Uno dei due è stato sgozzato, finendo la sua fuga davanti al bar Margherita, in piazza Dante.

Sul possibile decesso restano dubbi. Come potete immaginare, le voci in situazioni simili sono concitate. Ma filtra la notizia del decesso del ferito a seguito di un fendente al collo, una situazione non confermata al momento.