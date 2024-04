Caserta, Zinzi (Lega): “Grazie Salvini, cittadini aspettavano notizia. Dalle parole ai fatti”

“Grazie al ministro Matteo Salvini per aver restituito in tempi rapidissimi una linea ferroviaria alla nostra provincia. I casertani, soprattutto i pendolari e chi si sposta spesso per motivi di lavoro, studio o altro ancora, aspettavano questa notizia. Ecco cosa significa lavorare per i nostri cittadini, garantendo a tutti il diritto alla mobilità, passando dalle parole ai fatti. Concretezza, serietà, impegno e lavoro. Andiamo avanti così”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.