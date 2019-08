CASERTA – Era attesa da tutti e finalmente è arrivata. Stiamo parlando dell’ordinanza comunale per la sospensione immediata della ztl in corso Giannone nel tratto compreso tra Piazza Vanvitelli e via Sant’Antonio da Padova. La riattivazione partirà dal 1 settembre prossimo.

