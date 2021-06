CALCIO. La Casertana di D’Agostino è fuori dalla Serie C per 350 mila euro

CASERTA – “Mi sono fidato troppo di chi aveva fatto la fidejussione nella scorse stagioni. Solo pochi giorni fa mi ha fatto sapere di non poterla emettere. Non c’era tempo, ho fatto il possibile”. Con queste parole il presidente Giuseppe D’Agostino ha dato la notizia ai tifosi: la Casertana Calcio non è riuscita ad iscriversi al campionato di Serie C, perché non è stata presentata in tempo la fideiussione da 350mila euro.

Scaduto nella mezzanotte tra lunedì e martedì il termine per le iscrizioni (per le 9 neopromosse dalla D c’è tempo fino a lunedì 5 luglio). Il Consiglio Direttivo della Lega Pro, nella verifica delle domande di ammissione al campionato 2021/22 ha deliberato di certificare che sono 50 le domande complete presentate. Nulla da fare per la Casertana, come detto, priva della fideiussione. La società ha inviato la restante documentazione in Lega e proporrà ricorso asserendo di aver fatto tutto quanto il possibile per ottenere la garanzia bancaria, ma le speranze sono ridotte al lumicino. A trent’anni dalla storica promozione in Serie B, la città di Caserta rischia seriamente di scomparire dal calcio professionistico.

I dubbi restano anche per l’imponente progetto stadio, per il quale cercheremo di capire se l’assenza di una società tra il mondo dei pro del pallone potrà avere ripercussioni sulla costruzione del nuovo Pinto.