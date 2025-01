CASERTANA. Falchi scatenati sul mercato, per l’attacco arriva Bunino e occhio a Giannone

Come ormai consuetudine di questo periodo la Casertana ha rilasciato un comunicato ufficiale annunciando l’acquisto del giocatore dalla Pro Vercelli:

“La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Cristian Bunino che arriva in rossoblu dalla Pro Vercelli a titolo temporaneo.

Attaccante piemontese classe 1996, è cresciuto nel settore giovanile della Pro Vercelli fino ad arrivare all’esordio in prima squadra nel campionato di serie B 2012/13. Nel 2015 il passaggio al Livorno che gli permette di trovare maggiore continuità in cadetteria; campionato in cui ha militato anche con il Pescara. In C ha indossato le maglie di Siena, Alessandria, Juventus Next Gen, Padova, Viterbese, Teramo, Monopoli, Fermana, Lecco (con cui vince il campionato) e Brindisi. Con quest’ultima cinque reti, una delle quali proprio contro la Casertana lo scorso anno. Nella prima parte della stagione ha collezionato 15 presenze e due reti con la Pro Vercelli.

Dopo aver formalizzato l’accordo con il club rossoblu e scelto la maglia numero 9, Bunino si è subito unito al gruppo di mister Pavanel.”

Nome caldissimo per l’attacco che sembra essere rinato dopo la doppietta di Vano a Torre del Greco. Il tecnico rossoblù non può di certo rischiare tutto sull’ex Monterosi, alternando le scelte per la fase offensiva grazie all’arrivo di Bunino.

Attaccante di razza, molto fisico, che con il suo metro e 86 può comportarsi in maniera speculare a Vano offrendo una chiara idea di gioco a mister Pavanel.

Dopo l’arrivo di Llano nella giornata di ieri ad arricchire il reparto difensivo, restano pendenti i dubbi riguardo al centrocampo. Con Proia fortemente criticato per le prestazioni deludenti, i falchi si muovono per Giannone, in uscita proprio dalla Turris a causa dei problemi che affliggono la società. Un clamoroso ritorno di un giocatore di qualità per la categoria nonostante l’età avanzata.

Con le prossime partenze, sarà da vedere come si delineerà la situazione nel reparto mediano.