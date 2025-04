Sequestrato latte congelato da 200 MILIONI di euro a noti caseifici casertani: ECCO QUALI SONO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CasertaCe lo scriveva dieci anni fa, beccandosi le querele del presidente del Consorzio Mozzarelle Dop. C’è ancora, a diverso tempo di distanza, poca chiarezza sulla produzione casearia della nostra provincia. In questo caso, non si tratterebbe di latte utilizzato per la mozzarella Dop, ma il suo consumo industriale viene portato avanti da quei grandi caseifici che sulla qualità della mozzarella casertana hanno costruito la loro forza

CASERTA – Un imponente sequestro di latte di bufala concentrato congelato è stato effettuato dagli ispettori dell’Ispettorato centrale per la qualità e la repressione frodi. Centinaia di tonnellate di prodotto, trattato industrialmente e destinato alla produzione di mozzarella non DOP, sono state sequestrate in aziende come Eurofrigo e FrigoCaserta, salita recentemente alla ribalta delle cronache per la tragedia di Patrizio Spasiano, 19enne di Secondigliano, deceduto in seguito ad una fuoriuscita di ammoniaca all’interno di un capannone nello stabilimento di Gricignano d’Aversa.

Il latte stoccato sarebbe poi stato utilizzato per il formaggio prodotto e venduto in diversi caseifici molto noti della nostra provincia: parliamo di Marchesa, La Baronia, Sori, Cilento e Fattorie Garofalo.

Il latte, congelato dopo un processo che ne riduceva il volume, sarebbe stato destinato a essere reidratato e trasformato in prodotti caseari senza le necessarie certificazioni di qualità. Il valore dell’operazione supera i 200 milioni di euro, considerando che ogni mille tonnellate di latte concentrato valgono circa 200.000 euro.

Le verifiche hanno evidenziato violazioni delle normative europee e italiane sulla tracciabilità e l’uso di latte concentrato, con l’assenza del registro elettronico obbligatorio. Le aziende coinvolte hanno presentato ricorso al TAR Campania, contestando il sequestro.