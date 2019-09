CASERTANA. I Falchetti impattano 1-1 a Francavilla. La pareggia D’Angelo, Crispino super

CASERTA (red.spo.) – La Casertana esce da Francavilla con un pari e per come si erano messe le cose va bene così.

Dopo l’ottimo inizio dei falchetti, con la traversa di Zito al principio del match, la squadra di casa prende le misure ai rossoblù e inizia ad attaccare a spron battuto.

Il migliore dei biancoblu è nettamente Perez. Al quarantunesimo costringe Clemente a commettere un fallo da ultimo uomo, l’espulsione è inevitabile.

Nel secondo tempo, dopo una prima occasione per Laaribi, arriva il gol del vantaggio dei padroni di casa. Su una traversa di Bovo, la palla arriva tra i piedi di Perez che fa 1 a 0.

La Casertana, sotto nel risultato e negli uomini, non demorde e con Castaldo ritorna a farsi vedere nell’area avversaria. Il gol del pareggio arriva al minuto 75, con D’Angelo abile a sfruttare lo spazio creatosi su un calcio piazzato.

Nel finale il Francavilla continua ad attaccare, cercando una vittoria che forse sarebbe stata anche meritata, ma le parate di Crispino, probabilmente il migliore in campo, rendono il forcing finale del tutto vano.

Un pareggio per 1-1, fuori casa, alla seconda, non può che far piacere ai rossoblu, che quest’anno hanno obiettivi di classifica più modesti rispetto alla stagione in pompa magna dichiarata l’anno scorso, devono far tesoro di partite come questa.