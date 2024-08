CASERTANA. Match a porte chiuse contro il Giugliano

In programma questa sera allo stadio Pinto. Alla base della scelta ci sarebbe una mancata omologazione da parte del Comune che attesti …

CASERTA – Prima partita della stagione in casa a porche chiuse per la Casertana. Per il match, in programma questa sera, contro il Giugliano, le autorità competenti hanno deciso di rendere il ‘Pinto’ interdetto ai tifosi dei falchetti dovranno aspettare l’inizio del campionato per vendere la propria squadra del campo.

Alla base di tale scelta ci sarebbe una mancata omologazione da parte del Comune che attesti il regolare funzionamento della telecamere di videosorveglianza.