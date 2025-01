CASERTANA. Per l’attacco arriva Egharevba dal Renate. E un occhio alle partenze

CASERTA (alfonso centore)- Come annunciato dalla società stessa tramite un comunicato ufficiale, la squadra di D’Agostino trova un nuovo riferimento nel reparto offensivo:

“La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni del calciatore Destiny Egharevba che arriva in rossoblu dall’AC Renate a titolo temporaneo.

Attaccante esterno, nato a Verona nel 2003, è cresciuto nel settore giovanile del Chievo per poi completare la trafila nel vivaio della Fiorentina. Per lui presenze con la Nazionale italiana Under 18 e Under 19. Nell’estate del 2022 il passaggio nel calcio dei grandi con la maglia della Vis Pesaro (Serie C); poi Fiorenzuola e Recanatese. Nella prima parte di stagione ha collezionato 18 presenze e 1 rete con la maglia dei lombardi. L’attaccante si è già unito al gruppo di mister Pavanel ed indosserà la maglia rossoblu numero 23.”

Mister Pavanel, proprio ex Renate, decide di pescare dal suo passato, nonostante le carriere del giocatore e del tecnico non si siano mai incrociate prima di Caserta. L’esterno di Verona si contenderà il posto con Carretta, vittima di un vistoso calo dopo un buon inizio di campionato.

Prendendo come riferimento lo schieramento utilizzato contro il Picerno, Egharevba si posizionerebbe largo a destra in un 3-4-3 che all’occorrenza può chiudersi in un 5-3-2, lasciando il nuovo arrivato nel duo d’attacco insieme a Vano, vista la capacità di poter giocare anche come punta centrale.

Occhio anche al mercato in uscita con Satriano che passa al Renate, liberando così lo slot disponibile per la registrazione del nuovo arrivato. L’annuncio ufficiale:

”La Casertana FC comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Satriano all’AC Renate, operazione formalizzata con il consenso dell’Heracles Almeno, società proprietaria del cartellino dell’attaccante classe 2003. A Satriano va l’augurio di un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni.”

Voci di mercato che coinvolgono le partenze anche di altri terminali offensivi rossoblù, Salomaa e Asencio gli indiziati maggiori, ma non sono escluse sorprese.