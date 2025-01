CASERTANA. Rivoluzione avviata, esonerati il direttore Trevisan e il mister Iori, i nomi dei sostituti

CASERTA (alfonso centore)- In poco più di ventiquattro ore la Casertana inizia la propria rivoluzione, simbolo di una stagione fin qui fallimentare e ampiamente al di sotto delle aspettative di inizio anno dopo la scorsa cavalcata. A pagarne le spese sono stati il direttore sportivo Trevor Trevisan nella giornata di ieri e il tecnico Manuel Iori in data odierna.

Con questa nota di pochi minuti fa, la società di D’Agostino ha comunicato la decisione per quanto riguarda l’allenatore ex:

“La Casertana FC comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Manuel Iori. Contestualmente si interrompe il rapporto con l’intero staff che ha seguito l’allenatore in questi mesi di lavoro in rossoblu.

Al tecnico e ai suoi collaboratori va il ringraziamento per la dedizione messa ogni giorno al servizio della Casertana e l’augurio di nuovi e soddisfacenti traguardi.”

Per quanto riguarda i possibili sostituti bisognerà attendere, con l’annuncio che potrebbe arrivare vero similmente nella stessa giornata di oggi o nelle prime ore della prossima alba. Al momento ci sono indiscrezioni che vedono come favorito sulla panchina dei rossoblù Massimo Pavanel, ma non si esclude il nome di Raffaele di Napoli o un grandioso ritorno di Vincenzo Cangelosi.

Per la figura di DS, invece, i falchetti hanno ufficializzato l’ingaggio di Carlo Taldo come nuovo incaricato, personalità d’esperienza che aveva ricoperto lo stesso ruolo al Genoa nell’annata 2021/22.