CASERTANA-VIRTUS FRANCAVILLA 2-0. Il post-partita, Cangelosi: “Vincere fa vincere”

Le parole del mister dopo il successo della Casertana per 2-0 sul Francavilla

CASERTA(alfonso centore) – Conferenza in solitaria dell’allenatore della Casertana Vincenzo Cangelosi dopo il successo casalingo sul Francavilla grazie alle reti di Montalto e Curcio, ciascuna in un tempo.

Il tecnico ha voluto aprire con la sua usuale disamina del match: “

“Specialmente nel primo tempo ho visto sprazzi di quanto facevamo prima e ne sono contento. Abbiamo giocato in modo diverso, prendendoci qualche rischio e considerando di avere solo 3 centrocampisti a disposizione ho preferito partire con un modulo diverso cercando di sfruttare eventuali gol e così è stato. Nel primo tempo la squadra ha lavorato bene e si vede:un solo gol di scarto è un bugiardo, poi nel secondo ci siamo messi col 4-3-3 classico ma non abbiamo corso tanti pericoli. la squadra.”

Alla domanda riguardo un possibile impiego futuro del 4-2-3-1 (modulo utilizzato stasera in avvio di gara), l’ex vice Zeman ha risposto così:

“Tutto è da considerare, perché purtroppo con i problemi che ci sono cerco di trovare la miglior soluzione e questa era quella più simile alla nostra normalità perché invece di avere un mediano basso utilizziamo il trequartista, anche se abbiamo pagato leggermente i loro 5 a centrocampo ma siamo stati bravi a contrastarli.”

Non poteva mancare il quesito sui prossimi impegni nel finale di stagione, in particolare alla prossima gara allo Scida:

“Dobbiamo andare avanti di partita in partita, adesso sono le ultime 6 e sono quasi tutti scontri diretti. Ragioneremo al meglio per ciascuna e poi vedremo le altre, augurandomi di recuperare tutti per avere più soluzioni. Crotone? Vincere fa vincere, fa bene e fa stare tranquilli, cercheremo di fare quanti più punti possibile e migliorare la posizione in chiave playoff.”

Tanta curiosità anche sul fronte degli infortunati, tra tutti Toscano e Proietti che stanno pregiudicando le prestazioni dei falchi:

“Stiamo cercando di aggiungere qualcosina durante la settimana. Sui recuperi posso solo aspettare, più ne tornano più sono contento, senza nulla togliere a coloro che stanno giocando ora.”

Infine il mister è stato interrogato riguardo la prova individuale dei due marcatori:

“Non voglio parlare dei singoli perché quello che mi aspettavo è una risposta da parte di tutti e stasera c’è stata, soprattutto in fase difensiva. I 4 davanti mi aspettavo di farli giocare insieme prima o poi perché possono convivere. Se sono riusciti a farlo Eto’o, Snejder, Milito e Pandev non vedo perché non possiamo farlo anche noi. È normale che Adriano dopo un mese aveva bisogno di tempo, ha sofferto le prime tre partite in una settimana e pian piano tornerà quello di prima. Stasera stava meglio, poi ha preso la botta ed è uscito, vedremo nei prossimi giorni ma non dovrebbe pregiudicare la sua presenza col Crotone.”

La chicca finale, però, è arrivata nel momento in cui a Cangelosi è stato chiesto il suo giudizio sulla rete inviolata da parte dei suoi, in cui ha lasciato trasparire la sua fortissima influenza Zemaniana:

“Reti inviolate? Tranne col Catania abbiamo sempre perso di misura. Nel calcio il gol è l’essenza, sono contento di non averlo preso ma non può succedere sempre, l’importante è farne uno in più dell’avversario.”