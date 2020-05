CASTEL VOLTURNO. Abuso d’ufficio e lavori illegali. Indagato consulente della Procura di Santa Maria Capua Vetere

Nuova inchiesta giudiziaria che coinvolge 10 insospettabili

CASTEL VOLTURNO (Tina Palomba) – Una nuova inchiesta giudiziaria che coinvolge 10 insospettabili tra cui un dipendente del Comune di Castel Volturno e altri professionisti per concorso in abuso d’ufficio e falso. Questa mattina la comunicazione dell’avviso di conclusione indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere per il dirigente dell’Ufficio tecnico Carmine Noviello, 59 anni, (già coinvolto in altre inchieste) per Alberto Coppola di Cesa consulente della Procura di Santa Maria Capua Vetere che come scrivono i pm Urbano e Quaranta aveva ‘offerto un contributo che aveva cristallizzato apposite relazioni di fondamentale importanza al fine di risolvere illecitamente delle pratiche a favore di Noviello e di Giuseppe Verazzo’ , 50enne geometra privato per il dissequestro di un edificio. Sotto accusa ancora: Vincenzo Riccardo di Villa Literno legale rappresentante del Lido i Delfini aveva ottenuto illecitamente il consenso di alcune pratiche edilizie grazie sempre al Noviello. Chiusura indagine pure per: Giovanni Traeattino di Castel Volturno per un altro abuso edilizio al fine di costruire due capannoni. Altre irregolarità sono state commesse, secondo l’accusa, per la richiesta di una pratica di un’abitazione dove risulta essere indagato Marco Autieri di Castel Volturno. Coppola, il consulente della procura inoltre, avrebbe chiuso un occhio per far passare una pratica della nipote di Noviello –Saveria Noviello e a favore Mariano Biasucci. Nell’inchiesta risulta essere indagato,inoltre, un altro tecnico Giuseppe Liscio per un’altra pratica la progettazione di alcuni lavori a favore di un caseificio che fa capo al rappresentante legale Luigi Griffo di Trentola (lo stesso indagato). Nel collegio difensivo gli avvocati: Carlo De Stavola, Mario Griffo e Giuseppe Stellato.