LA FOTO CASTEL VOLTURNO. Auto finisce nel fossato. Tragico bilancio: 3 morti ed un ferito gravissimo

CASTEL VOLTURNO (m.a.c.) – È drammatico il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 6 in via Consortile a Castel Volturno. Un’auto, con a bordo 4 giovani extracomunitari, per cause in via di accertamento, sono finiti in un fossato lungo l’arteria in direzione Mondragone, nei pressi del discount MD. Tre di loro sono morti sul colpo nell’impatto. Un quarto è stato estratto ancora vivo, ma in condizioni disperate. Per lui il trasporto in codice rosso alla clinica Pineta Grande del luogo. Sul posto ci sono i carabinieri per i rilievi del caso.

Durante i soccorsi è rimasto ferito anche Wladimiro Menale, operatore del 118 di Mondragone ricoverato presso la clinica castellana per accertamenti.