CASTEL VOLTURNO. Delirio da CORONAVIRUS: rissa tra donne in spiaggia per il mancato distanziamento. IL VIDEO FA IL GIRO DEL WEB

una rissa in spiaggia al Villaggio Coppola scatenata dal mancato rispetto delle distanze. Ci hanno segnalato questo video di una rissa in spiaggia al Villaggio Coppola scatenata dal mancato rispetto delle distanze.Stiamo esagerando. Rispettiamo le regole e diamoci tutta una calmata. Pubblicato da Francesco Emilio Borrelli su Venerdì 14 agosto 2020

CASTEL VOLTURNO – Il video della rissa in spiaggia tra due bagnanti, al Villaggio Coppola di Castel Volturno, mostra la tensione che in alcuni casi si vive lungo i nostri litorali. Tensione dettata dal distanziamento fisico e dal timore dei contagi da Coronavirus. Il filmato è stato pubblicato dal consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina Facebook con questo commento: “Ci hanno segnalato questo video di una rissa in spiaggia al Villaggio Coppola scatenata dal mancato rispetto delle distanze. Stiamo esagerando. Rispettiamo le regole e diamoci tutta una calmata”.