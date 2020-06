Accusato anche dell’omicidio Laiso

CASTEL VOLTURNO (gv) – Detenuto per droga accusato del delitto Laiso, la Cassazione ha appena annullato la condanna a sei anni per associazione camorristica con rinvio in Appello. Mirko Ponticelli del Villaggio Coppola ieri ha celebrato il processo per il quale sia in primo che in secondo grado è stato condannato. Difeso dall’avvocato Nando Letizia è stato accusato (fatti per i quali è a piede libero) del delitto di Crescenzo Laiso insieme ad altre 8 persone.