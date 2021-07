CASTEL VOLTURNO. Ecosistema Domiziano. Si attende la schiusa delle uova di 4 nidi di Caretta-Caretta

CASTEL VOLTURNO – La città di Castel Volturno è felice poter esprimere le sue enormi potenzialità grazie al segnale espresso dalle tartarughe marine che oltre alle spiagge incontaminate del Peloponneso, del nord Africa, della Sicilia scelgono sempre più spesso di nidificare anche sulla costa domiziana. Lungo i nostri 27 chilometri lineari di arenile sabbioso quest’anno sono stati registrarti dalla stazione zoologica di Napoli già quattro nidi di Caretta Caretta, animale protetto da numerose convenzioni internazionali. A fare le preziose scoperte dei nidi è stato il gruppo neo costituito “Domizia”, nel quale, per l’obiettivo comune di difendere l’ecosistema della costa Domiziana, confluiscono le primarie associazioni ambientaliste italiane, fra cui Legambiemte, Wwf, istituzioni di prestigio come l’Anton Dohrn e l’Ente riserva costa domizia e le associazioni ecologiste locali. Perché la difesa della natura non è un’opzione, ma l’unica via percorribile. E le tartarughe che nasceranno ad agosto sulle nostre spiagge, speriamo migliaia, saranno testimoni globali del desiderio di rinascita con la marcata impronta ambientalista.

A tutti coloro i quali sono impegnati in questo progetto straordinario va il plauso ed il ringraziamento di tutta l’Amministrazione Comunale.