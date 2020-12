CASTEL VOLTURNO. Il Comandante della Polizia municipale positivo al CORONAVIRUS insieme ad altri 8 agenti

Il suo messaggio su Facebook

CASTEL VOLTURNO – “Al termine di un 2020 drammaticamente impegnativo, è arrivata anche la positività al Coronavirus -. Sono le parole di Domenico De Simone, comandante della Polizia Municipale di Castel Volturno – Positività che condivido con ben 8 colleghi su 11.

Questa fase comporterà un inevitabile disagio per la collettività, e di questo ce ne scusiamo, ma vi prometto che ritorneremo presto, per intraprendere quel percorso di ritorno alla “normalità” che mi sono prefissato all’atto della mia nomina, perché noi non ci fermiamo” – ha concluso il comandante -.