CASTEL VOLTURNO. In coma dopo il capovolgimento del pattino. Un arresto cardiaco si porta via bimba di 12 anni

CASTEL VOLTURNO – Non ce l’ha fatta la ragazzina 12enne di etnia rom che nel pomeriggio di martedì scorso, in compagnia di altri 5 familiari, è rimasta vittima del capovolgimento del pattino nelle acque antistanti la sponda destra della foce del Lago Patria a Castel Volturno.

La piccola che era stata tratta in salvo, così come il resto della famiglia, dal personale addetto al salvataggio del Lido Gallo era apparsa già nell’immediato in condizioni disperate e dopo un primo soccorso alla clinica Pineta Grande, era stata trasferita all’ospedale Santobono di Napoli. Qui però il suo cuore non ha retto e, dopo tre giorni di agonia, un arresto cardiocircolatorio se l’è portata via.

Sul caso sono state avviate le indagini da parte della Capitaneria di Porto di Castel Volturno e Pozzuoli che dovranno chiarire ciò che successe quel maledetto pomeriggio.