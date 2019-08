CASTEL VOLTURNO. Minacce ai parenti per questioni di eredità. Fissati gli interrogatori per l’ex consigliere Gravante e suo fratello

CASTEL VOLTURNO (t.p.) – Sono fissati per domani gli interrogatori dinanzi al gip Ivana Salvatore dei due fratelli arrestati per aver aggredito un altro fratello a colpi di bastone per questioni eredità. Ai domiciliari sono finito l’ex consigliere comunale Giuseppe Gravante e il fratello Giuseppe, entrambi assistiti dagli avvocati Raffaele Crisileo e Tammaro Diana. Nell’ultimo episodio contestato dalla Procura risulta essere indagato anche il figlio dell’ex consigliere comunale, Enrico Gravante. Mentre per precedenti episodi sono coinvolti e indagati anche gli altri tre fratelli dei due arrestati.