CASTEL VOLTURNO. Non ricoverano il padre, donna sequestra l’equipaggio del 118. Denunciata

CASTEL VOLTURNO (a.d.p.) – Quando questa mattina, i sanitari del 118 di Mondragone sono intervenuti in via Mazzini, nei pressi dell’istituto alberghiero, a Castel Volturno, mai si sarebbero aspettati di essere sequestrati.

Il personale sanitario, infatti, è giunto sul posto dopo la chiamata di una donna che chiedeva soccorso per il padre, risultato positivo al tampone. Dopo la visita e le cure del caso, al diniego dell’ospedalizzazione del padre da parte dei sanitari, la donna ha chiuso il cancello di casa trattenendo l’intero equipaggio. A quel punto, vistisi intrappolati, l’infermiere e l’autista hanno provato a chiamare sia in centrale che al 112, ma senza fortuna.

Ed è proprio a quel punto che è stato provvidenziale il passaggio in strada di una camionetta dell’esercito a cui si è rivolto l’autista. I militari sono riusciti a far intervenire i carabinieri che, arrivati sul posto, hanno sporto denuncia nei confronti della donna per interruzione di pubblico servizio e sequestro di persona.