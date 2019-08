CASTEL VOLTURNO. Papà investito sul lungomare. L’avvocato: “Assurdo morire così, intervengano le istituzioni”

CASTEL VOLTURNO – “Il povero Giorgio era un onesto lavoratore che alle 21 di una serata d’estate ha perso la propria vita in modo assurdo e inconcepibile a causa di un cittadino ucraino che sotto l’effetto di alcol e ad alta velocità in un centro urbano lo ha investito con una violenza inaudita”. A parlare è l’avvocato Ferdinando Letizia, legale della famiglia di Giorgio Galiero, il giovane papà investito e ucciso a Castel Volturno. “Esprimo tutto il mio cordoglio alla famiglia Galiero che in un nobile silenzio sta piangendo la perdita dell’amato figlio che lascia orfano un bimbo di pochi anni”, aggiunge l’avvocato, che auspica “un intervento immediato anche da parte delle istituzioni locali per porre rimedio a tali gravi situazioni predisponendo tutto quanto necessario a tutela della cittadinanza”. Letizia plaude alle forze dell’ordine intervenute che, dice, “con grande professionalità in poche ore e grazie a un lavoro incessante hanno identificato l’autore dell’omicidio consegnandolo nelle mani della giustizia”.