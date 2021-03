CASTEL VOLTURNO – E’ stato probabilmente un corto circuito innescatosi in camera da letto, la causa dell’incendio scatenatosi in un appartamento, occupato abusivamente, avvenuto intorno alle 14:30 di questo pomeriggio in viale Fiume Rubicone a Castel Volturno.

Nella fuga generale degli inquilini abusivi, c’è stato qualcuno che ha allertato i vigili del fuoco i quali, giunti sul posto, hanno spento le fiamme ed evitato che queste si propagassero agli appartamenti attigui.