CASTEL VOLTURNO. Paura nella notte in viale Taro. In fiamme villetta a due piani, arrivano i vigili del fuoco

CASTEL VOLTURNO – Nella notte appena trascorsa , verso le ore 1, una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta proveniente dal distaccamento di Mondragone è intervenuta in viale Taro nel Comune di Castel Volturno per un incendio di una villetta. Al loro arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno potuto constatare che vi erano delle fiamme che uscivano dalle finestre del piano terra di una villetta a due piani.

Immediatamente si interveniva spegnendo l’incendio che si era propagato all’interno di tutto il piano. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco sono stati limitati i danni alla struttura ed è stato scongiurato il propagarsi dell’incendio al piano superiore della villetta. Per domare l’incendio è stato necessario anche l’intervento di un’autobotte in supporto proveniente dalla sede centrale del Comando. Nessuna persona è rimasta coinvolta e le cause sono in via di accertamento da parte del Nucleo di Polizia Giudiziaria dei Vigili del Fuoco intervenuto anch’esso sul luogo dell’incendio.