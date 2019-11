CASTEL VOLTURNO – Un terribile incendio si è sviluppato durante la notte a Castel Volturno, al chilometro 41 della via Domiziana, in località Ischitella. A prendere fuoco è stato il lido “La Favorita” che è andato completamente distrutto. La struttura era chiusa per la stagione invernale. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Mondragone, Aversa e Monteruscello che hanno domato le fiamme.