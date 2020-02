CASTEL VOLTURNO. Sospetto caso di Coronavirus alla Pineta Grande. Scattate le procedure di emergenza

CASTEL VOLTURNO – Oggi è una giornata cruciale in Italia per i primi casi in Italia di Coronavirus. Anche alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, questa sera, veniva segnalato un sospetto caso di Coronavirus.

E’ infatti giunto, al pronto soccorso della clinica, un uomo di nazionalità bulgara con polmonite asintomatica. Nella struttura sanitaria, sono scattate tutte le procedure di emergenza e il personale medico e paramedico ha indossato le mascherine. All’uomo è stato effettuato un tampone faringeo spedito poi all’ospedale Cotugno di Napoli, per essere analizzato.