CASTEL VOLTURNO. Spaccia la cocaina in casa nonostante la pandemia. La Narcotici fa irruzione e l’arresta. IL NOME

Brillante operazione della Squadra Mobile di Caserta



CASTEL VOLTURNO – La Polizia di Stato di Caserta, nella giornata del 30/04/2020, ha tratto in arresto



Antonietta Lucarelli, 48enne napoletana, poiché ritenuta responsabile dei reati di detenzione e spaccio disostanze stupefacenti, in flagranza.L’operazione di polizia è stata realizzata nell’ambito di un servizio della Squadra Mobilecasertana, predisposto al fine di contrastare il fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanzestupefacenti, che, nonostante l’apparente ridimensionamento subito a seguito delle misureadottate per fronteggiare la pandemia da coronavirus, continua ad imperversare sul territoriodi Castel Volturno come dell’intera Provincia.I Poliziotti della sezione “Narcotici”, nell’ambito del predetto servizio, dopo una breveosservazione, effettuata nei pressi dell’abitazione della donna, rilevavano un viavai sospetto dipersone, appurando anche l’attività di spaccio, pertanto accertata la presenza della Lucarellidecidevano di controllarla e di effettuare una perquisizione domiciliare.L’atto sortiva esito positivo in quanto veniva ritrovata, occultata in varie parti dell’abitazione,sostanza polverosa di colore bianco; venivano inoltre sequestrati, in quanto ritrovati sempreall’interno dell’appartamento, la somma di circa 7.400,00 euro suddivisa in banconote di variotaglio ritenuta provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione, nonché un sistema disorveglianza a circuito chiuso che riprendeva l’esterno dell’abitazione, con interessamento anchedella pubblica via fino a distanze considerevoli.Attraverso le successive verifiche tecniche era possibile stabilire che la sostanza rinvenuta erastupefacente del tipo “Cocaina”, per un peso lordo complessivo di circa 170,00 gr.Per tali fatti, dopo gli accertamenti di rito, la LUCARELLI è stata dichiarata in arresto e, comedisposto dal P.M. di turno competente, tradotta presso il carcere di Pozzuoli (Na) in attesa delgiudizio di convalida.