CASTEL VOLTURNO – Sentenza in appello: condanne per lo spaccio di droga a Castel Volturno con il placet del clan dei Casalesi, in particolare della fazione Bidognetti.

Confermate le condanne di primo grado tranne per Alfredo Antonucci che ha avuto 5 anni e due mesi (5 anni e 10 mesi in primo grado),

Simona Spampinato 4 anni e 4 mesi rispetto ai 5 anni in primo grado. Entrambi sono difesi dall’avvocato Paolo Caterino.