CASTEL VOLTURNO – Da una settimana non si hanno più sue notizie, da quando, precisamente, il 28 settembre scorso si è recato a piedi a lavoro per non tornare più a casa. Stiamo parlando del 50enne Ugo, sparito nel nulla dalla zona di Pesco Pagano. Immediati gli appelli disperati della famiglia per ritrovarlo. La prossima settimana, il caso approderà anche alla trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”.