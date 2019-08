CASTEL VOLURNO. Acque inquinate da 10 anni, irrompe Legambiente in spiaggia: “Che vergogna!”

CASTEL VOLTURNO – È stato giudicato “fortemente inquinato” per il decimo anno consecutivo il mare di Castel Volturno dai tecnici Goletta Verde di Legambiente. Per questo, con l’arrivo oggi in Campania dell’imbarcazione, gli attivisti di Legambiente hanno effettuato un blitz a Castel Volturno esponendo sul punto analizzato un grande striscione con la scritta “Che vergogna!”. L’obiettivo è denunciare la situazione in cui versa la foce dei Regi Lagni. “Parliamo di un’emergenza cronica – spiega Francesco Pascale di Legambiente Campania -. Lo ribadiamo da anni, ma purtroppo non troviamo riscontri: è necessario affrontare con decisione il problema della mancata depurazione. Parliamo di situazioni critiche che segnaliamo da anni, ma per le quali evidentemente poco o nulla è stato fatto”.

Per questo Legambiente anche quest’anno affiancherà alla denuncia pubblica sullo stato delle acque “anche un’azione giuridica – annuncia Pascale – presentando nuovi esposti alle autorità competenti per chiedere di verificare le cause di queste criticità e denunciare i responsabili secondo le nuove norme previste dalla legge sugli ecoreati. Questo caso è uno dei tanti che sul territorio campano contribuiscono alla procedura d’infrazione europea che sta costando all’Italia già 60 milioni di euro all’anno, 5 milioni al mese che avremmo potuto utilizzare per realizzare fognature e depuratori, creando inoltre posti di lavoro”.