CATTURATO il killer evaso da Poggioreale. Ecco dov’era

CASERTA – E’ durata meno di 48 ore la fuga di Robert Lisowski, il 32enne polacco che ieri, intorno alle 10, era riuscito a evadere dal carcere napoletano di Poggioreale, primo nell’ultracentenaria storia della casa circondariale oggi intitolata all’ex direttore Giuseppe Salvia.

L’uomo, condannato per omicidio e considerato pericoloso, è stato catturato con un blitz di polizia e carabinieri scattato solo pochi minuti fa. Gli investigatori, che già erano sulle sue tracce, lo hanno intercettato per strada, in zona Borgo Loreto, nei pressi di piazza Mercato, a pochi chilometri dal carcere.