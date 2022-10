“C’è un pacco per suo figlio: sono 150 euro”, anziano truffato

L’uomo già in passato è stato vittima ancora di un’altra truffa

CALVI RISORTA – Nuovo colpo messo a segno dalla banda dei finti corrieri a Calvi Risorta. A cadere nella trappola un anziano che ha consegnato 150 euro credendo all’inganno: gli è stato detto che uno dei figli aveva ordinato su internet un pacco contenente una collana in oro. Hanno anche fatto finta di parlarci al telefono davanti alla vittima I truffatori, che dopo aver preso la somma in consegna, si sono dati alla fuga insospettendo il malcapitato che ha immediatamente allertato i carabinieri, che però ormai era troppo tardi. Sempre allo stesso anziano venne portato a termine invece, la truffa dello specchietto che anche in questo caso andando a buon fine, dove gli truffarono duecento euro.