Cellulare regalato in campagna elettorale, indagato vicesindaco

PIETRAVAIRANO – Indagato il vicesindaco di Pietravairano, Aldo Zarone. Come confermato da lui stesso in una nota sui social, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo dopo un esposto. Stando alle accuse, avrebbe regalato ad una persona un cellulare durante la campagna elettorale. “Ovviamente assolutamente falso e facilmente dimostrabile. E’ allucinante come la cattiveria possa arrivare a prendersela con chi esprime apertamente e in ogni forma l’amicizia vera senza interesse. Ovviamente querelerò chi mi sta diffamando in una maniera infame”, scrive Zarone.