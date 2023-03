Cellulari e droga nel reparto Alta Sicurezza del carcere di S. Maria C.V.

Lo rende noto l‘Uspp, sindacato della polizia penitenziaria, che evidenzia l’operazione di servizio svolta con il sequestro dello stupefacente e di 3 dispositivi per comunicare all’esterno del carcere

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Cellulari e droga introdotti nel reparto Alta Sicurezza del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Lo rende noto l‘Uspp, sindacato della polizia penitenziaria, che evidenzia l’operazione di servizio svolta con il sequestro dello stupefacente e di 3 dispositivi per comunicare all’esterno del carcere.

“Esprimiano grande soddisfazione per la professionalità degli agenti”, dice Ciro Auricchio, segretario regionale del sindacato di Polizia Penitenzaria che però aggiunge: “Anche dopo l’inasprimento delle pene, per questa fattispecie di reato, il fenomeno persiste”.

Da

tempo l’Uspp chiede che le carceri vengano dotate di idonei strumenti da mettere in campo “come i jammer, gli inibitori di segnale, per garantire maggiore sicurezza per gli istituti di pena”. Auricchio ricorda anche che nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: “questo però non impedisce ai poliziotti di contrastare il fenomeno con continue battaglie per la legalità e la sicurezza interna al personale. Al comando della polizia penitenziaria del carcere sammaritano i complimenti per la brillante operazione”.