Centauro si schianta contro il mezzo della Protezione Civile: muore sul colpo

CASERTA/CAIVANO (red. cro.) – Un’altra vittima si è registrata questa mattina lungo la Nola-Villa Literno all’altezza del chilometro 27.700 in territorio di Caivano, non molto distante dalla svincolo Bretella, in direzione Nola.

Il centauro di 25 anni è finito sul mezzo della Protezione Civile regionale ed è morto sul colpo.



Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale della sezione di Napoli.