Certificati antincendio assenti, ordinata la chiusura di un’azienda

VITULAZIO – Sono state sospese le attività di una ditta operante lungo l’Appia in via Vitulazio. Mancano, infatti, i requisiti necessari per la sicurezza antincendio: “la società non ha ottemperato alle prescrizioni impartite e pertanto l’attività risulta irregolare per quanto attiene la sicurezza antincendio“.

Il sindaco di Vitulazio Raffaele Russo ha ordinato l’immediata sospensione dell’attività con chiusura al pubblico, fino a quando non saranno inviati ai vigili del fuoco tutti i documenti necessari ad accertare il rispetto della messa in sicurezza.