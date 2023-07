CERVINO ASSETATA. A 40 gradi manca l’acqua. Il sindaco Vinciguerra spiega e sollecita Enel ed Acqua Campania

In un messaggio video il primo cittadino è intervenuto su un problema serio che, in queste giornate torride, può anche provocare delle emergenze più gravi.

CERVINO (Flavia Montanaro) E’ da circa venti giorni che il territorio comunale, in particolare Cervino capoluogo, è soggetto a continue interruzioni idriche. Oggi, tramite un comunicato video diffuso sui social, parla il sindaco Giuseppe

Vinciguerra che cerca di dare chiarimenti alla popolazione cervinese la quale, a causa della mancanza d’acqua, soffre ancora di più il caldo torrido che in queste settimane sta colpendo la Campania e l’intera nazione.

Il primo cittadino spiega che le ormai continue interruzioni idriche sono dovute a seri problemi, collegati alla mancanza di corrente. In parole povere, un inconveniente che, con il successivo ritorno dell’acqua, a seguito di ripristino dell’erogazione di energia elettrica, crea una pressione improvvisa che fa saltare la conduttura principale di Acqua Campania (di proprietà della regione), che rifornisce tutto il territorio di Cervino capoluogo. Il sindaco poi, ha continuato nella sua spiegazione social-video, affermando che il problema idrico è rimediabile solo con l’intervento dell’Enel per un ripristino dell’erogazione elettrica stabile e non a singhiozzo. Vinciguerra, però, assicura ai cittadini che i tecnici dell’Enel se ne stanno già occupando in maniera celere e che, molto probabilmente, hanno individuato l’intoppo: ovvero, il sopraccarico di corrente ha portato alla compromissione della linea elettrica che va dal campo sportivo alla casa comunale. La fascia tricolore chiede ai suoi cittadini ancora un po’ di pazienza e parsimonia nell’utilizzo dell’acqua a disposizione, dato che tale problema non è risolvibile direttamente dal Comune , che può però agire indirettamente, compulsando, sollecitando un intervento dei tecnici di Acqua Campania e dell’Enel.