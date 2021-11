CERVINO Banda ultra larga e attrezzature ricreative in villa Padre Pio: i nuovi interventi dell’amministrazione Vinciguerra

I progetti fortemente voluti dal primo cittadino e dagli assessori ai Lavori pubblici Marco Serino e alle Politiche giovanili Valentina D’Albenzio

CERVINO (Flavia Montanaro) Il mese di novembre inizia con due grandi novità per il comune di Cervino. L’amministrazione Vinciguerra ha adottato due atti per continuare nell’intento di rendere nuovamente vivibile il Comune. Il primo obiettivo raggiunto è stato quello di indire i lavori di posa a terra dei cavi in fibra ottica per la Banda ultra larga in via Lucio Pompeo Felicissimo e in via Casiere Voccola, ad oggi prive di collegamento. Il progetto, fortemente voluto dal sindaco Giuseppe Vinciguerra e dall’assessore ai Lavori Pubblici Marco Serino, è stato finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e prevede anche l’istallazione di un ripetitore a valle per potenziare la linea Internet sull’intero territorio cervinese. Il secondo atto degno di nota adottato in questa settimana è a delibera di Giunta comunale n.13 avente ad oggetto: “Finanziamento dello Stato in favore dei Comuni per il potenziamento dei Centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con Funzione educativa e ricreativa, […]”, con la quale è stato dato indirizzo al responsabile dell’Area Tecnica di utilizzare i fondi assegnati per il “Potenziamento delle attrezzature ricreative presso la Villa comunale Padre Pio” sita nella frazione Messercola. I lavori saranno finanziati dal Fondo per le politiche della Famiglia 2021, con il quale il Dipartimento per le politiche della famiglia, le regioni, l’ANCI e l’UPI, hanno ripartito la somma di 135 milioni di euro, incrementati successivamente dallo Stato, tra 7146 comuni beneficiari. Dal Decreto Ministeriale di riparto si evince che al Comune di Cervino sono stati riconosciuti €11.691,82. La somma sarà assegnata a mezzo di una gara di appalto, già aperta la cui scadenza è fissata entro e non oltre lunedì 15 novembre, utilizzando la procedura negoziata a Trattativa Diretta, a mezzo MePa. Il Sindaco Giuseppe Vinciguerra e l’assessore alle Politiche Giovanili Valentina D’Albenzio dichiarano che “la finalità di questo intervento è di sostenere le famiglie con un ampliamento delle opportunità educative e ricreative rivolte ai figli”.