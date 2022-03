Champagne e “bella vita”, così i pusher festeggiavano gli “affari” delle piazze di spaccio

Paolo Iuliano

Domenico Russo

P: guarda qua…

D: a me niente?

P: ma che brutta gente che c’è

D: questa è buona

P: ha detto “questa non capisci tu, questa non è la ferrari” è meglio della ferrari?

D: alla faccia del c…centomila volte

P: quanto costa questa bottiglia?

D: 34-35 euro

P: alle 9 devi venire! ne devi prendere poca però ne ho caricata di meno…ma cosa ti sei fatto la barba, i capelli?

D: sono stato dal barbiere…ci possiamo presentare?

P: tengo 10 grammi di crack!

D: Mumm…è la bottiglia buona cumpariè?

P: Dopo alle 21 quando verrà qua porterai il cesto…farari bella figura non si preoccupare

D: Uaa devo venire con il cesto