Chi è la donna trovata morta nel Garigliano? Mistero sulla sua identità. Due anelli potrebbero aiutare a riconoscerla

SESSA AURUNCA – I Carabinieri chiedono l’aiuto degli spettatori di “Chi l’ha Visto?” per dare un nome alla donna ritrovata, dopo la segnalazione di un passante nel pomeriggio del 10 ottobre, nelle acque del fiume Garigliano, in località Punta Fiume, nel territorio del comune di Sessa Aurunca. Di carnagione chiara, mostra un’età tra 30 e 40 anni, statura media, capelli scuri lunghi fino al collo.

Chi era la donna trovata nel Garigliano? La salma è stata trasportata all’Istituto di Medicina Legale di Caserta per l’autopsia. Si ipotizza una permanenza in acqua di almeno sette – dieci giorni, che avrebbe causato un rigonfiamento dell’addome. Anche il luogo del decesso è oggetto di indagine, in quanto il fiume Garigliano negli ultimi giorni è stato molto mosso. Non sono presenti sul corpo segni particolari come tatuaggi o cicatrici. Per l’identificazione possono essere utili gli indumenti e gli accessori indossati, di cui sono state diffuse le immagini: due anelli di metallo, color oro, uno con figure tribali, l’altro con incisi versi di una preghiera; un paio di scarpe n.39 con lacci da donna tipo “Hogan” nere con strass colore argento; un giubbino marrone, privo di marca e taglia, con impresso nella parte posteriore l’immagine in rilievo di un gatto e delle sue impronte; una maglia rossa con il disegno di un gufo, anch’essa priva di marca e taglia. Qualcuno li riconosce ed è in grado di fornire informazioni utili?