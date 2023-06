Chi era Pierpaola Romano, la poliziotta del casertano uccisa sotto casa dal suo collega

Lascia un figlio, anche lui poliziotto

MARZANO APPIO – La tragica morte, avvenuta questa mattina alle 11,25, nell’androne di un palazzo a Torraccia a Roma, di Pierpaola Romano 58 anni, scuote anche al comunità di Marzano Appio, paese di origine della donna.

Pierpaola, di professione poliziotta, da oltre vent’anni si era trasferita a Roma dove come poliziotta prestava servizio in Parlamento, dove garantiva la sicurezza alla Camera dei Deputati. Anche il marito, Adalberto Montanaro è un poliziotto, un ispettore, anche lui nato a Caserta, di Pietramelara, e ai vertici del commissariato di Sant’Ippolito, dove anche la moglie lavorava qualche anno fa.

Ad ucciderla Massimiliano Carpineti, collega della donna scappato a bordo di una Chevrolet bianca per poi uccidersi sparandosi, con la stessa arma con cui ha esploso tre colpi sul corpo della vittima che, secondo i primi accertamenti, stava uscendo di casa. Ancora ignoti i motivi dell’omicidio. Lascia un figlio, Riccardo, poco più che ventenne che da poco, proprio come i genitori, aveva iniziato la sua carriera tra le forze dell’ordine.

Cosa è successo questa mattina a San Basilio

Si trovava a casa sua, quando il killer l’ha raggiunta. Secondo quanto riportato dai vicini di casa l’ uomo non sarebbe neanche salito: con l’automobile, una Chevrolet bianca, avrebbe bloccato il passaggio fuori dal portone. Poi si sarebbe recato verso l’androne, dove ha trovato la donna. Secondo le prime ricostruzioni, Pierpaola stava uscendo di casa quando è stata colpita.

Quando l’ha vista, il killer ha estratto l’arma, probabilmente quella d’ordinanza e ha sparato. La donna non ha fatto in tempo neppure ad uscire dall’androne del palazzo: il suo assassino l’ha freddata con tre colpi di pistola alla testa.

Il suicidio del killer

Dopo averla uccisa Carpineti è uscito dal palazzo, lasciando a terra il corpo ormai senza vita della 58enne.

Salito in macchina si è allontanato. La sua auto è poi stata ritrovata a neanche 200 metri di distanza dall’omicidio, in uno spiazzo tra via Costantino Mortati e via Nino Tamassia: al suo interno il corpo senza vita del killer, morto suicida.