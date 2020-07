Chi era Vincenzo Bertone, il bagnino del Lido Aurora a MONDRAGONE morto a 27 anni. “Avevi ancora tanto da fare. Un dolore senza consolazione”

CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) – Il 27enne trovato morto in casa, nel proprio letto, a causa di un malore fatale, è Vincenzo Bertone.

Era, a detta di tutti, un bravissimo ragazzo: viveva con la famiglia a Casaluce e lavorava come bagnino presso il “Lido Aurora” a Mondragone. Sconvolti il padre Dante, la compagna del padre Franca e il fratello Simone, oltre ai tanti amici e parenti.

Un dolore forte, una morte improvvisa e inaspettata. Vincenzo aveva un fisico forte e sembrava sprizzare salute da tutti i pori.

Appena appresa la terribile notizia in molti hanno espresso il proprio dolore e cordoglio. Questo il commento di un’amica della famiglia Bertone, Teresa D’Angelo: “Ancora una volta Casaluce si trova a dover fare i conti con un destino infame con un altra giovane vita spezzata a soli 27 anni. Stamattina mi è arrivata questa triste notizia dal mio paese e non volevo crederci. La verità terribile è questa e il destino non lo si può cambiare. Un giovane ragazzo con tanti sogni ancora da realizzare si va a riposare e non si risveglia più per un infarto fulminante. Ancora mi trovo a chiedere Dio ma che stai facendo, dove sei, perché ti stai prendendo giovani vite così, che disegno stai seguendo?

Vincenzo Bertone aveva solo 27 anni, faceva il bagnino, un umile lavoro per guadagnarsi da vivere. In una giornata assolata torna a casa, non si sente molto bene si adagia sul letto e non si risveglia più. Non è possibile, è una morte inaccettabile. Nessuno potrà rassegnarsi a tale decesso. Cosa dire? RIP Vincenzo, che la terra ti sia lieve. Non era ancora il momento di lasciare questo mondo, avevi ancora tanto da fare e Dio ha voluto diversamente. Alla mia amica Franca Moccia, al suo compagno padre di Vincenzo a Simone Jalzasiri le mie più sentite condoglianze, la mia vicinanza e la mia condivisione di un immenso dolore senza consolazione!”