Chiede il pizzo all’ex sindaco per la piscina, 29enne a processo in abbreviato

ORTA DI ATELLA – Domenico Brancaccio, 29 anni, sarà processato con rito abbreviato. E’ accusato di tentata estorsione con metodo mafioso ai danni dell’ex sindaco di Orta di Atella Angelo Brancaccio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe avvicinato l’ex primo cittadino chiedendo una somma di 5mila euro per il gruppo Caterino-Ferriero di Cesa. Il fatto accadde nella piscina a Succivo. Brancaccio avrebbe anche citato Antonio Cristofaro, non indagato per questa vicenda. Si tratta di Tonino di Cesa detto o’ coccodrillo appartenente proprio al gruppo Caterino-Ferriero. L’ex sindaco sporse denuncia e Brancaccio cadde nel tranello: c’erano le cimici dei carabinieri a riprendere al richiesta estorsiva al secondo appuntamento con l’ex primo cittadino atellano.