Chiese ai vigili di non fare la multa ai clienti del suo studio. Assolto l’ex sindaco Andrea Sagliocco

TRENTOLA DUCENTA (gv) – Si è appena concluso il processo a carico dell’ex sindaco Andrea Sagliocco, difeso dall’Avv. Alfonso Quarto, dinanzi alla seconda sezione Coll. C del Tribunale di Napoli Nord, Presidente Maffei, con una assoluzione con formula piena. Il PM, dott. Sirignano, aveva richiesto la condanna ad un anno di reclusione, sostenendo la piena attendibilità dei quattro vigili urbani, tra cui il Comandante Parisi, che in dibattimento avevano sostenuto (come da capo di imputazione) che l’allora Sindaco Sagliocco “pretendeva che gli stessi non dovessero elevare contravvenzioni ai clienti del proprio studio medico in Trentola, così mancandogli di rispetto”.

Dopo una lunga istruttoria nella quale si sono alternati testi di accusa e difesa, è stata pienamente sposata la linea della difesa che ha dimostrato l’infondatezza dell’impianto accusatorio.